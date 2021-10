WhatsApp Beta: addio al bug delle notifiche fantasma e tante nuove emoji

La beta di WhatsApp si aggiorna, il che è sempre interessante dato che la beta anticipa le novità che verranno poi introdotte anche sulla versione ufficiale dell’app. Con l’ultimo update WhatsApp ha risolto un noioso bug che – così pare – sembra interferire anche con la versione normale dell’app.

Parliamo del fenomeno delle notifiche fantasma: ossia messaggi e chiamate che non vengono ‘annunciate’ da nessuna notifica, suono o vibrazione del telefono. Il problema aveva fatto la sua comparsa con la versione 2.21.22.6 di WhatsApp Beta per Android. Sembra che con l’ultimo aggiornamento il bug sia stato finalmente risolto. In caso siate stati interessati dal problema, è sufficiente aggiornare la beta con all’ultima versione, ossia 2.21.22.8.

Infine, WhatsApp lavora anche ad una nuova personalizzazione delle emoji di coppia: quelle che rappresentano gruppi di amici o di fidanzati. Sarà possibile selezionare, separatamente, il colore della carnagione di entrambi i personaggi. WhatsApp – su indirizzo dell’Unicode Consortium, cioè l’ente che regola il rilascio e l’aggiornamento delle emoji -sta insistendo molto sul tema dell’inclusività delle emoticon, aggiornando frequentemente la lista in modo da non lasciare senza rappresentanza nessuno utente, a prescindere dalla sua specifica identità.

A proposito di emoji: in questi giorni si è discusso anche delle sorti dell’emoji della bandiera dell’Afghanistan, ora che i talebani hanno preso il potere e, tra le diverse cose, hanno cambiato pure quella.