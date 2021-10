L’emoji della bandiera dell’Afghanistan è diventato un caso internazionale

Cosa devono fare Apple, Google e gli altri con l’emoji della bandiera afghana? Da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan sono cambiate molte cose, la bandiera ufficiale del paese è una di queste. Dal vecchio tricolore nero, rosso e verde si è passati ad un vessillo bianco con impressa la Shahada, la dichiarazione di fede ad Allah.

Nel frattempo, l’emoji non è ancora stata cambiata. Curiosamente, la bandiera dell’Afghanistan è anche la prima emoji mostrata nell’apposita sezione, subito dopo la bandiera dell’ONU e quella della comunità LGBT.

La decisione su come e quando cambiare l’emoji spetterebbe alle singole aziende, che tuttavia di solito si muovono seguendo le indicazioni dell’Unicode Consortium – che ciclicamente aggiorna la lista di emoji introducendone di nuove o modificando quelle pregresse, come venne fatto con le emoji della pistola, trasformata in un’arma giocattolo nel 2018.

Cambiare unilateralmente la bandiera, aggiornandola con quella voluta dai talebani, rischia di essere un’azione incongrua. Oggi il nuovo governo afghano non è ancora stato riconosciuto a livello internazionale. Ma informalmente qualcosa sta iniziando a muoversi, prova ne è che la pagina di Wikipedia ha già aggiornato la bandiera dell’Afghanistan mostrando la nuova versione.

L’Afghanistan ha cambiato 30 bandiere nel corso di poco più di un secolo.

Difficilmente Google e Apple prenderanno iniziativa senza che prima ci sia stato un processo di accettazione del nuovo simbolo da parte della comunità internazionale. Nel frattempo il caso politico rimane.

Nota a margine: cosa succederà a chi in questi giorni sta usando l’emoji proprio per dare sostegno al precedente governo e ai profughi afghani? Anche questa è una bella questione. Se a parità di codice cambierà solo il simbolo, il rischio è che un precedente messaggio – o tweet – in funzione anti-talebana diventi paradossalmente una manifestazione di supporto al gruppo fondamentalista. Il problema non si porrebbe se l’Unicode Consortium intervenisse non modificando solo l’immagine, ma creando un’emoji indipendente con un codice diverso. In queste ore si sta discutendo anche di questo.