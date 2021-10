Val Zod: Darnell Metayer e Josh Peters scriveranno la serie TV su Superman

Per il progetto sviluppato da HBO Max dedicato a Val Zod sono stati ingaggiati come sceneggiatori Darnell Metayer e Josh Peters.

Dopo che è stato annunciato un po’ di tempo fa lo sviluppo della serie TV su Val Zod che dovrebbe avere come protagonista Michael B. Jordan, da poco sono stati annunciati anche i nomi degli sceneggiatori che lavoreranno al progetto: si tratta di Darnell Metayer e Josh Peters.

Darnell Metayer e Josh Peters prima di arrivare a lavorare su Val Zod hanno avuto alle spalle progetti come American Snow, e sono stati di recente impegnati con lo sviluppo di Transformers: Rise of the Beasts. Ricordiamo che Val Zod è in sviluppo per Outlier Society, che sta lavorando alla produzione assieme a DC Entertainment ed a Warner Bros Television.

Ancora non è certo se Michael B. Jordan sarà protagonista o meno del progetto, di certo c’è che nel telefilm è stata coinvolta la sua Outlier Society. Alcune voci hanno anche fatto notare come Jordan non fosse interessato al film su Superman prodotto da J.J. Abrams, perché, a suo parere, l’idea di un Kal-El di colore non sarebbe altrettanto efficace quanto quella di mettere al centro di una storia Val-Zod, un personaggio che nasce già come Superman di colore.

Ed infatti Val Zod è un abitante di Krypton che arriva sulla Terra e diventa il Superman di Terra-2 dell’universo DC Comics.