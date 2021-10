Succession: la serie è stata rinnovata per una quarta stagione

HBO ha deciso di rinnovare la serie TV Succession per una quarta stagione, dopo che l'esordio della terza stagione ha prodotto grandi risultati.

HBO ha deciso di rinnovare la serie TV Succession per una quarta stagione. Tutto ciò accade dopo che la terza stagione ha da poco fatto il suo esordio sulla rete e sulla piattaforma, ottenendo per la prima puntata il più alto numero di visualizzazioni per il lancio di uno show originale dalla nascita di HBO Max.

Mentre si dovranno aspettare più in là notizie sulla quarta stagione di Succession, la terza stagione ha nel cast: Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter, James Cromwell, Natalie Gold, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Zoë Winters e Jeannie Berlin.

Ed i membri aggiuntivi sono Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis e Dasha Nekrasova.

Lo showrunner del telefilm è Jesse Armstrong, mentre i produttori esecutivi sono Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell.

Ricordiamo che la serie segue le vicende della famiglia Roy, che controlla uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento di tutto il mondo. In Italia la serie viene trasmessa su Sky.