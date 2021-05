Succession 3: Adrien Brody nel cast della serie TV

Dopo la notizia dell’ingresso di Alexander Skarsgård nel cast di Succession 3, i principali siti americani riportano anche l’ingaggio di Adrien Brody. L’attore premio Oscar interpreterà un personaggio chiave, chiamato Josh Aaronson.

Si tratta di un miliardario attivista e inventore che diventerà decisivo nella battaglia per il conglomerato Waystar Royco. Nella terza stagione di Succession vedremo anche Hope Davis, Linda Emond, Jihae Kim, Sanaa Lathan, e Daska Nekrasova.

Adrien Brody ha ottenuto nel 2003 un premio Oscar al miglior attore per la sua partecipazione al film Il Pianista, ed ha lavorato anche a King Kong ed a Midnight in Paris. In televisione è apparso in Peaky Blinders.

Le riprese della terza stagione di Succession sono ancora in corso. Non è stata diffusa una data di distribuzione. La sinossi fino ad ora trapelata recita:

Intrappolato dal figlio ribelle Kendall alla fine della seconda stagione, Roy inizia la terza stagione in una posizione pericolosa. Cerca di fare il possibile per mettere al sicuro le alleanze della famiglia, quelle finanziarie e politiche, ma le tensioni salgono a tal punto da creare una sorta di guerra civile in famiglia.

The Succession è opera del creatore, showrunner e produttore esecutivo Jesse Armstrong. Tra gli altri produttori esecutivi troviamo Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown e Will Ferrell.