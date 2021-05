Alexander Skarsgård in un ruolo ricorrente in Succession 3, la terza stagione della serie tv targata HBO. Ecco i dettagli sul personaggio.

Alexander Skarsgård si è unito al cast di Succession 3, targato HBO, in un ruolo ricorrente. L’attore interpreterà Lukas Matsson, un fondatore e CEO di un’azienda tecnologica di successo e conflittuale. La produzione della terza stagione è in corso. Ecco una breve sinossi di ciò che ci aspetta:

In un’imboscata del figlio ribelle Kendall alla fine della seconda stagione, Logan Roy (Brian Cox) inizia la terza stagione in una posizione pericolosa. Lottando per assicurarsi alleanze familiari, politiche e finanziarie, le tensioni aumentano mentre un’aspra battaglia aziendale minaccia di trasformarsi in una guerra civile familiare.

Il ruolo in Succession 3 segna il ritorno di Alexander Skarsgård alla HBO, dopo aver interpretato Perry in Big Little Lies, con Nicole Kidman e Reese Witherspoon. Skarsgård ha vinto Emmy, Golden Globe, Critics Choice e SAG per la sua interpretazione nella serie tv.

The Succession è opera del creatore, showrunner e produttore esecutivo Jesse Armstrong. Tra gli altri produttori esecutivi troviamo Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown e Will Ferrell.

Ricordiamo che Skarsgård è presente in Godzilla vs Kong di Legendary e diretto da Adam Wingard. Inoltre lo possiamo vedere in The Northman di Robert Eggers, che vede nel cast Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe. L’attore ha anche prodotto quest’ultimo film.

Skarsgård ha recitato nella serie limitata di AMC The Little Drummer Girl, insieme a Michael Shannon e Florence Pugh, e nel progetto di Netflix Hold the Dark, al fianco di Jeffrey Wright.

