Google consentirà di richiedere la rimozione delle foto dei minorenni dal suo motore di ricerca

Google ora consente di rimuovere le immagini dei minorenni dal suo motore di ricerca. Per rimuovere un contenuto è sufficiente fare domanda, compilando un apposito form. Google aveva annunciato l’imminente arrivo della misura per proteggere la privacy dei bambini lo scorso agosto. A distanza di pochi mesi la procedura è stata aperta a tutti gli utenti.

Gli interessati dovranno compilare un form, inserendo l’url dell’immagine, le query che hanno prodotto il risultato nel motore di ricerca, oltre ai dati anagrafici del minore, come nome e cognome ed età. La richiesta deve essere compilata dai genitori o dai tutori legali del bambino, che dovranno inserire nel modulo anche i loro dati.

Ci sono alcune eccezioni: Google si riserva di non accettare le richieste di eliminazione d’immagini che abbiano importanza ai fini di notizia o che rientrino nell’interesse pubblico. Ad esempio, è evidente che un VIP minorenne, come un attore bambino o uno youtuber, non potrà chiedere la rimozione delle sue foto da Google.

Google, ovviamente, può limitarsi ad eliminare le immagini dall’indicizzazione del suo motore di ricerca, ma non può fare nulla nei confronti dei siti su cui sono state caricate.

Non è la prima funzione a tutela della privacy introdotta da Google. Si pensi a Google Maps, che da tempo consente di oscurare i volti delle persone, i numeri delle targhe e, in alcuni casi, perfino interi palazzi.