Elon Musk ad un passo dal superare i 300 miliardi di dollari, diventando la prima persona a superare il traguardo

Elon Musk è ad un passo dal diventare la prima persona ad accumulare una ricchezza di oltre 300 miliardi di dollari. Si parla del patrimonio, chiaramente, che include nel caso specifico di Musk soprattutto azioni delle sue aziende, Tesla e SpaceX.

Considerato l’attuale trend del mercato azionario, secondo diversi analisti è verosimile che il patrimonio dell’imprenditore di origini sudafricane possa crescere ulteriormente nel corso delle prossime settimane. Elon Musk diventerebbe la prima persona nella storia a superare la soglia dei 300 miliardi di dollari.

Oggi Elon Musk ha un patrimonio stimato in 287 miliardi di dollari ed è al primo posto del Billionaire Index di Bloomberg, la classifica degli uomini più ricchi del mondo. Per sua natura – e contando la complessità dei patrimoni dei super-ricchi – si tratta ovviamente di una classifica approssimativa. Sempre secondo Bloomberg, Musk ha ormai un distacco di quasi 100 miliardi sul secondo classificato, ossia Jeff Bezos, che solamente fino a pochi mesi fa era considerato l’uomo più ricco del mondo.

L’esito del duello trai due miliardari è legato a doppio filo al futuro delle azioni Tesla, che mentre scriviamo questa news vengono scambiate per oltre 1.000 dollari. Secondo più di qualche analista, Tesla attualmente è ipervalutata e rischia una correzione a ribasso nell’immediato futuro. “Tesla è un’azienda molto diversa dal resto dei membri del ‘trillion club‘ (come Google, Apple, Amazon e Microsoft ndr)”, scrive in questi giorni il New York Times. Tanto per iniziare, l’azienda dovrebbe chiudere il 2022 con un fatturato di 6 miliardi di dollari. Ossia un quinto del fatturato di Amazon, quasi un ventesimo del fatturato di Apple. È anche l’unica azienda del Club ad avere un merito creditizio inferiore ad AA (S&P le attribuisce un BB+). Insomma, per come la si guardi, l’attuale market cap di Tesla è un’anomalia. Durerà per sempre?