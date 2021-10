Apple Music arriva ufficialmente su PlayStation 5

Nel corso della scorsa settimana era emersa in rete la possibilità che il servizio di Apple Music sarebbe potuto arrivare per PlayStation 5, e nella giornata di oggi Sony ha confermato il tutto, svelando che all’effettivo questo può ora essere scaricato da parte degli utenti. La console supporta come sempre il catalogo musicale senza smentirsi, visto che il tutto si aggiunge alle già ottime integrazioni che Spotify permetteva.

Come confermato, il servizio è arrivato in maniera completa, e permette di ascoltare gli oltre 90 milioni di brani presenti nel catalogo, con tutte le playlist degli utenti e i video musicali in 4K, mentre non mancano anche le dirette streaming con Apple Music Radio e la possibilità di creare nuove serie di canzoni personalizzate. Il tutto è già compatibile per permettere la riproduzione di video e brani in sottofondo, al fine di integrare tutto al meglio con le proprie sessioni di gioco, ovviamente l’obiettivo principale della console.

La nuova app può già essere avviata da tutti gli utenti, che lo si voglia fare per impostare le proprie canzoni prima di iniziare una sessione di gioco, o si decida di optare per questa possibilità nel mentre, accedendo al menu musicale attraverso il tasto centrale del controller DualSense e selezionando la scheda musica. Nel caso in cui un titolo sia stato avviato, verranno anche suggeriti dei brani dedicati, ma ovviamente risulterà possibile sfruttare al massimo il servizio anche all’infuori di questi consigli scegliendo quello che si preferisce.

Per iniziare a fruire delle potenzialità di Apple Music su PS5 è sufficiente scaricare l’applicazione attraverso l’area dei contenuti multimediali dedicata, seguendo le istruzioni per entrare all’interno del proprio account. La compagnia ha già rilasciato una pagina di supporto in italiano per eventuali dubbi aggiuntivi, a cui è possibile accedere attraverso questo link.