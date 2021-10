The Unforgivable: il trailer del film Netflix con Sandra Bullock

Ecco il trailer di The Unforgivable, il lungometraggio proposto da Netflix con Sandra Bullock protagonista.

La piattaforma streaming Netflix ha pubblicato il trailer dedicato a The Unforgivable, il lungometraggio che avrà come protagonista Sadra Bullock, che interpreterà un’ex detenuta che cerca di inserirsi di nuovo nella società. Il lungometraggio arriverà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix dal 10 dicembre.

Ecco il trailer di The Unforgivable.

Questa è la sinossi diffusa da Netflix:

Ruth Slater (Sandra Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un’unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

Il cast del lungometraggio vede presenti tra gli interpreti, oltre alla stessa Sandra Bullock, anche Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan e Viola Davis.

La regia del progetto è stata affidata a Nora Fingscheidt, mentre la sceneggiatura è di Peter Craig, Hillary Seitz e Courtenay Miles. The Unforgivable è basato sulla miniserie britannica del 2009 scritta da Sally Wainwright.

