Rallentare all’autovelox e poi riaccelerare, in Spagna arriva il trucco contro i furbetti

In Spagna la Guardia Civil ha un nuovo trucco: autovelox paralleli per fregare gli automobilisti che accelerano subito dopo l'autovelox.

La strada la conosci, gli autovelox li hai memorizzati tutti da mesi, così prepari la frenata con largo anticipo e poi nuovamente lo scatto per riprendere rapidamente velocità. Ma ecco che parte comunque il flash. Il problema? C’era un secondo autovelox parallelo.

In Spagna è realtà: per evitare la più classica delle manovre anti-multa, la Guardia Civil si è inventata la strategia dei controlli paralleli. L’idea è che superato il primo autovelox il conducente pensi di aver ormai scampato il pericolo, non immaginando che solamente pochi metri dopo ci sia un secondo autovelox puntato nella sua direzione – per quanto nella parte opposta della careggiata.

Si salva solo chi rispetta i limiti di velocità sempre, a prescindere dai controlli; oppure chi – beccata la prima multa – ha ormai memorizzato anche questo trucchetto e sa che deve riprendere velocità solamente dopo diversi metri.

L’iniziativa è tutta spagnola, mentre in Italia per il momento – giurisprudenza alla mano – una soluzione di questo tipo sarebbe facilmente contestabile in sede di ricorso: lo dice l’ordinanza 23 luglio 2020, n. 15760 della Cassazione. Le sanzioni da autovelox montato in senso di marcia opposto sono illegittime. Insomma, per vedere qualcosa del genere anche da noi il legislatore italiano dovrebbe inevitabilmente mettere mano al codice.