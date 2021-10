Facebook e la corsa verso il metaverso: “i risultati si vedranno solamente tra molti anni”, dice Zuckerberg

A partire dal prossimo trimestre, Facebook comunicherà i risultati finanziari della divisione realtà virtuale con un documento separato rispetto a quello che descrive l’andamento del resto della compagnia.

Facebook Reality Labs sarà incaricato di guidare la transizione dell’azienda verso il metaverso. Un progetto ambizioso, che darà risultati solamente tra molti anni. “Ci aspettiamo che l’utile operativo della divisione hardware, ‘Facebook Reality Labs’, cali di 10 miliardi di dollari nel 2021”, ha spiegato David Wehner, CFO di Facebook.

Questo non è un investimento che darà risultati sul breve periodo, non aspettatevi profitti nell’immediato futuro. Tuttavia, siamo fondamentalmente convinti che il metaverso rimpiazzerà l’attuale mobile internet

ha detto Mark Zuckerberg agli analisti. Zuckerberg ha anche aggiunto di sperare che nei prossimi anni Facebook non sarà più vista come un’azienda che si occupa di social, ma, appunto, come una realtà impegnata nella creazione di prodotti per il metaverso.

Per questo scopo, Facebook ha anche annunciato un piano straordinario di assunzioni in Europa. L’azienda creerà 10.000 nuovi posti di lavoro.

A partire dall’ultimo trimestre del 2021, Facebook Reality Labs sarà indicato come una voce indipendente all’interno del report finanziario di Facebook, in modo simile a quanto già avviene con altre app autonome dell’azienda.