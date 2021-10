Around the World in 80 Days: la serie con David Tennant arriverà a gennaio

PBS ha annunciato che a inizio gennaio arriverà sulla rete Around the World in 80 Days, la serie TV con David Tennant.

PBS ha reso noto che la serie TV con David Tennant protagonista, intitolata Around the World in 80 Days, e dedicata al Giro del Mondo in 80 giorni, arriverà sulla rete il 2 gennaio e si protrarrà fino al 20 di febbraio, quando arriverà alla sua conclusione.

La notizia della messa in onda di Around the World in 80 Days a gennaio, segue la diffusione del teaser trailer dedicato, in cui abbiamo visto Tennant vestire i panni di Phileas Fogg. Si tratta dell’avventuriero intenzionato a fare il giro del Mondo in 80 giorni dopo aver raccolto una scommessa fatta con dei suoi amici altolocati. Nella serie TV ci saranno anche Ibrahim Koma che farà Jean Passepartout, il leale assistente del personaggio protagonista, mentre Leonie Benesch farà la coraggiosa giornalista Abigail “Fix” Fortescue.

Gli altri membri del cast sono: Jason Watkins, Peter Sullivan, Lindsay Duncan, Dolly Wells, Richard Wilson, Faical Elkihel, Anthony Flanagan, Gary Beadle, e Giovanni Scifoni. Le riprese si sono concluse a marzo, dopo alcuni ritardi dovuti alla pandemia. Ma ora sembra tutto pronto per la messa in onda.

Ecco qui sotto la news dedicata al teaser trailer di Around the World in 80 Days: