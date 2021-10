Vin Diesel ha accompagnato la figlia di Paul Walker all’altare

Vin Diesel ha accompagnato all'altare la figlia di Paul Walker, di cui è padrino, dimostrando un forte legame con la famiglia dell'ex interprete di Fast and Furious.

Un gesto commovente che rappresenta il grande legame che univa Paul Walker e Vin Diesel: l’interprete di Dominic Toretto in Fast and Furious ha appena accompagnato all’altare la figlia di Walker, Meadow, che si è sposata nei giorni scorsi ed ha postato le foto della cerimonia sul proprio Instagram.

Ecco le foto.

Vin Diesel ha accompagnato all’altare la figlia di Paul Walker (facendo praticamente da padre adottivo, e rispettando il suo ruolo di padrino della ragazza), che è convogliata a nozze con Louis Thornton-Allan. La giovane, oltre a fare la modella, è anche a capo della The Paul Walker Foundation.

Ricordiamo che l’interprete della saga di Fast and Furious è morto nel 2013 in seguito ad un incidente. All’epoca la produzione di Fast and Furious era alle prese con i lavori dedicati al settimo capitolo della saga.

Sembra però che la stessa Meadow Walker possa entrare a far parte del franchise. Diversi rumor si sono rincorsi a riguardo, ed anche Madow non ha confermato né smentito questa possibilità. Ricordiamo che la saga di Fast and Furious si concluderà con il capitolo dieci e undici che racconteranno un’unica e conclusiva storia.

