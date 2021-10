Robert Downey Jr. inizialmente doveva interpretare il Doctor Doom anziché Iron Man

Tutti gli appassionati di cinecomics riconoscono Robert Downey Jr. come l’interprete di Iron Man, ma c’è stato un tempo in cui l’attore poteva vestire i panni di un altro personaggio Marvel: stiamo parlando di Doctor Doom.

Nel nuovo libro sull’MCU intitolato The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, lo stesso regista del primo Iron Man, Jon Favreau, ha raccontato di come, inizialmente, Robert Downey Jr. sia stato considerato per il ruolo del Doctor Doom nell’adattamento dei Fantastici Quattro del 2005.

La Marvel si era già incontrata con Robert Downey Jr.- ha dichiarato Jon Favreau- credo per interpretare il Doctor Doom.

Si tratta di un ruolo che, all’epoca, ebbe diversi nomi di importanti interpreti candidati: parliamo di personaggi come Jude Law, Tim Robbins, Mel Gibson, ed anche Nic Cage. Ricordiamo che quel film dedicato ai Fantastici Quattro venne diretto da Tim Story, con Marvel Enterprises a fare da produttore assieme a Fox.

Tutti pero sappiamo com’è andata la storia, con Julian McMahon che interpretò il Dottor Destino, e con Robert Downey Jr. che qualche anno dopo vestì i panni di Iron Man.

Ricordiamo che I Fantastici Quattro del 2005 è disponibile su Disney+.