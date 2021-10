La Boring Company di Elon Musk riceve l’ok: sì a nuovi tunnel per collegare l’aeroporto ai casinò

La Boring Company di Elon Musk ha ricevuto l’autorizzazione per estendere la sua rete di trasporti sotterranei di Las Vegas. Una volta che il progetto sarà finito, il sistema consentirà ai passeggeri di muoversi rapidamente dal McCarran International Airport ad alcune delle mete più gettonate della città che non dorme mai, come il Las Vegas Convention Center e la Las Vegas Strip, l’area dei casinò.

Per il momento il sistema prevede che i passeggeri vengano trasportati a bordo di delle auto Tesla – con l’unico vantaggio costituito dall’assenza di traffico. Ma per il futuro la The Boring Company ha obiettivi molto più ambiziosi, i tunnel ospiteranno dei trasporti ‘Hyperloop‘: dei proiettili ultra-rapidi in grado di sfrecciare ad una velocità di oltre 400 Km/h. Nota a margine: anche la Virgin lavora ad una soluzione simile.

Expanding and moving forward with plans for the "Vegas Loop." #ClarkCounty Commissioners just approved an agreement with the @boringcompany to establish and maintain a transportation system that will go under the Las Vegas Strip. It will also go to @AllegiantStadm and @UNLV. pic.twitter.com/2ju3xcFq7O

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 20, 2021