Intel è in trattativa con l’Italia per un investimento di oltre 4 miliardi di dollari

Sembra che Intel potrebbe investire in Italia per una cifra davvero enorme, creando oltre 1.000 posti di lavoro, come confermato da poco da Giancarlo Giorgetti.

Sembra che l’Italia potrà presto essere al centro dei piani di Intel, come recentemente riportato sulle pagine di Reuters e ripreso da Gizmochina. Nello specifico, pare che il nostro paese sia attualmente fra le offerenti che vorrebbero portare Intel a investire nel territorio, con una trattativa che potrebbe concludersi già sul finire di quest’anno.

Sembra che siano state proposte alla compagnia diverse agevolazioni, e che l’investimento di oltre 4 miliardi di dollari possa creare anche più di 1.000 posti di lavoro.

La conclusione in positivo della trattativa permetterebbe al colosso un grande aiuto per quel che riguarda la crisi di scorte, nonché anche la possibilità di evitare situazioni come quella attuale in futuro. Stando alle prime indiscrezioni, pare che il nuovo impianto potrebbe essere realizzato a Torino, presso la sede italiana della casa automobilistica Stellantis, o a Catania, in prossimità del produttore STMicroelectronics già particolarmente afferrato.

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha confermato l’esistenza del tutto, specificando al contempo che se la novità fosse rimasta segreta forse sarebbe stato un bene, in quanto ha specificato che “la riservatezza aiuta in questi casi”.