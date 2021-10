James Bond: un video deepfake mostra Henry Cavill nei panni di 007

Henry Cavill come James Bond? Se ne sta discutendo negli ultimi tempi, anche se le parole dell’attore hanno fatto trasparire un interesse anche per il ruolo di villain in un lungometraggio su 007. Ma un video deepfake da poco pubblicato su YouTube ha mostrato già Henry Cavill nei panni di James Bond (in sostituzione di quello di Timothy Dalton), e così gli appassionati (e magari anche gli stessi produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson) potranno provare a capire meglio come starebbe l’interprete nei panni di 007.

Ecco il video.

Nel video deepfake sembra suggestivo Henry Cavill come James Bond, e, considerando che dal 2022 si valuteranno le candidature per il nuovo interprete, l’ex Superman potrebbe essere seriamente inserito nella rosa dei papabili.

Intanto queste sono le parole di Henry Cavill sul suo possibile interesse per un ruolo come villain di Bond:

Se Barbara Broccoli e Michael G. Wilson fossero interessati a me per includermi in questi film, sarei contento di poterne discutere con loro, e sarei entusiasta di poter fare una cosa del genere in futuro.

Così, dopo Superman e Sherlock Holmes, Henry Cavill potrebbe interpretare un altro grande character, entrando a far parte di un altro importante franchise, interpretando, se non il personaggio principale (ovvero James Bond), magari proprio uno dei villain. Ricordiamo che Cavill ha anche preso parte a Mission: Impossibile, ed è il Geralt di Rivia di The Witcher.