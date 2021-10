La recensione di Legend of Deification in cui Coloroom ritorna con un altro film d'animazione mozzafiato in cui racconta un'antica leggenda cinese.

Abbiamo partecipato al Fan Hua Chinese Film Festival e volgiamo presentarvi uno dei capolavori animati con la recensione di Legend of Deification. Come Ne Zha, il monumentale successo al botteghino cinese del 2019, l’epopea in computer grafica altrettanto spettacolare Legend of deification si conclude con quasi 10 minuti di crediti: un denso rotolo di nomi che ammonta a un esercito virtuale di animatori, con scene extra e teaser per i prossimi progetti di Beijing Enlight Pictures. È così che i fan hanno appreso per la prima volta dell’esistenza di questo film: adottando una strategia che è stata utile alla Marvel nei film, Ne Zha ha annunciato l’arrivo di questo nuovo film nei suoi ultimi minuti.

Traendo liberamente spunto dalla letteratura cinese classica, entrambi i film basano i loro personaggi principali dal romanzo del XVI secolo Fengshen Yanyi (alias l’Investitura degli dei) e riguardano l’ingerenza di immortali e demoni negli affari degli uomini più di 3000 anni fa. Ma contrariamente alla Marvel, il tono – e in una certa misura, l’aspetto – dei due film è piuttosto diverso. Pieno d’umorismo e battute culturalmente specifiche, Ne Zha, era un film d’animazione, con personaggi colorati e “rotondi”. Qui, il personaggio del titolo è alto e snello, come il Gandalf di Ralph Bakshi, con caratteristiche spigolose e una sorta di calma interiore che è praticamente antitetica al senso di malizia di Ne Zha.

Questa storia parallela sembra più rispettosa, composta e resa in modo tale che quasi ogni fotogramma (certamente molti dei suoi campi lunghi) potrebbe essere considerato un quadro.

I registi Teng Cheng e Li Wei hanno dedicato molta attenzione alla creazione di un'atmosfera drammatica straordinaria per una storia che, a dire il vero, può risultare ancora un po' confusionaria per il pubblico non cinese.

La storia della Leggenda

Prima di addentrarci nella recensione di Legend of Deification, vorremo mostrarvi il contesto in cui è nato. Un caposaldo delle leggende cinesi, Jiang Ziya è ben noto alla gente del posto come il nobile saggio che ha contribuito a spodestare l’imperatore Zhou della dinastia Shang e a giustiziare la sua consorte, Daji (Sylvia Wong), un demone nella forma di volpe a nove code in spoglie umane. Questo è il contesto da conoscere in anticipo, il che è un sollievo, dal momento che il film li bombarda con il retroscena in primo piano, ed è facile sentirsi sopraffatti.

Doppiato da Zheng Xi, Jiang Ziya appare più giovane di quanto non sia nella maggior parte delle rappresentazioni, il che sembra giusto per gli scopi del film, dato che Legend of Deification concepisce questo pescatore pensieroso come una sorta di action figure. Il suo design suggerisce una caricatura lusinghiera di Keanu Reeves in tarda carriera, con una lunga frangia divisa al centro, naso e zigomi affilati e uno sguardo intensamente fisso su un orizzonte lontano.

Con questi due film, il team di Coloroom (lo studio di animazione interno di Enlight) ha dimostrato che il folklore cinese può svolgere per il pubblico una funzione simile a quella dei fumetti preferiti dagli americani: gli spettatori hanno solo una vaga idea delle imprese dei personaggi, e questo offre ai registi un’enorme libertà di raccontare le loro storie in modo enfatico a loro piacimento.

Non gravati dalle limitazioni fisiche dei comuni mortali, i loro protagonisti offrono una sorta di elaborato appagamento del desiderio, che la CGI è particolarmente adatta a rappresentare.

Diventare un dio

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Legend of Deification. Dopo uno splendido prologo disegnato a mano, in cui Jiang Ziya sconfigge il Demone Volpe a nove code nella Grande Guerra, il film indirizza il personaggio sulla strada per diventare il capo di tutti gli dei. Ma in una chiara eco di Ne Zha,

il film sostiene che i veri eroi sfidano il destino che ci si aspetta da loro e si fanno strada.

Ne Zha era un demone diventato buono, mentre Jiang Ziya è già buono ma deve sfidare gli dei per liberare l’umanità dall’intrusione celeste (protezione divina, la chiamano) che è stata la fonte di così tanti conflitti. Nel film, solo Jiang Ziya è così coraggioso da mettere in dubbio la loro guida.

Poiché il pubblico cinese associa Jiang Ziya all’esecuzione del pericoloso Daji, il film adotta un approccio nuovo fin dall’inizio introducendo dubbi sul periodo storico. Proprio mentre sta per abbattere il Demone Volpe, Jiang Ziya intravede uno spirito innocente dentro di lei, una giovane donna dagli occhi spalancati dall’identità indeterminata, e risparmia Daji. Facciamo un salto in avanti di un decennio e questa ragazza, Jiu (Yang Ning), si presenta in una taverna invernale dove Jiang Ziya sta per acquistare una mappa per il remoto Monte Youdu. Con una serie di agili mosse, ruba il documento e fugge, avviando una ricerca in direzione di questa montagna sacra, un luogo dove sbocciano fiori neri e che contengono la chiave di chi è.

Per anni, le persone hanno diffidato di Jiu a causa delle sue orecchie da volpe, sospettando che fosse un demone come Daji, ma Jiang Ziya le concede il beneficio del dubbio e accetta di aiutare Jiu a trovare suo padre. Sono accompagnati da una simpatica creatura che ricorda un Pokémon chiamata Four-Alike che si appollaia sulla spalla di Jiang Ziya come una specie di scoiattolo albino prima di trasformarsi in un maestoso cervo fosforescente quando è il momento giusto. Il gruppo, seguito dal sospettoso Shen Gongbao (Tute Hameng), arriva al Monte Youdu abbastanza presto nel film, e lì inizia una battaglia di quasi 40 minuti con Daji – essenzialmente una rivincita della Grande Guerra – con l’interferenza degli dei.

Come in altri film fantasy cinesi, le regole non saranno necessariamente chiare alle menti occidentali soprattutto per quanto riguarda la reincarnazione in un film in cui i personaggi amati muoiono nella lotta. Il nostro consiglio è di seguirlo fino alla fine. I film d’animazione americani tendono a seguire una formula abbastanza prevedibile; questo le mescola capovolgendo ciò che il pubblico cinese pensava di sapere sul confronto tra Jiang Ziya e Daji – e la svolta riguardo all’identità di Jiu è molto originale.

Daji è un cattivo mozzafiato. Nascosto dietro una maschera da opera, questo personaggio seducente assume la forma di un elaborato demone. Ricorda vagamente Maleficent (quando assume la temibile forma di drago alla fine di La bella addormentata) ma rosso sangue invece che nero, e armata di nove potenti code che colpiscono chiunque stia combattendo. È difficile non rimanere colpiti da questa rivisitazione del famigerato Demone Volpe, visto in silhouette contro i vari panorami widescreen del film, e il team spinge la tavolozza dei colori per accentuare il contrasto: Jiang Ziya risplende di un blu spettrale contro i cieli color gioiello, mentre Daji infuria rosso fuoco. Combattono prima contro una foresta indaco intrecciata con fili di filo rosso, e poi, prima delle Rovine del Ritorno e sopra la Scala per il Paradiso, ambientazioni che gli spettatori non dimenticheranno presto.

E quando è finito, il film ricorda al pubblico di rimanere per i titoli di coda. La prima scena bonus è ambientata durante le festività del capodanno cinese, mentre Ne Zha si presenta per celebrare la festa con Legend of Deification. Questa divertente vignetta conferma ciò che il pubblico aveva già sospettato: entrambi i personaggi appartengono allo stesso universo narrativo. E ci sarà da aspettarsi di più da dove vengono questi due personaggi…