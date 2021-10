Huawei P50 e P50 Pro arriveranno presto in Europa

Dopo un lancio contenuto per il territorio cinese, come da poco confermato i nuovi Huawei P50 e P50 Pro arriveranno anche in Europa a partire dal 2 novembre.

Molto presto i fan del brand Huawei in tutto il mondo avranno modo di mettere mano su dei dispositivi arrivati solamente per il mercato cinese, parliamo nello specifico dei Huawei P50 e Huawei P50 Pro. Gli smartphone, pur riscontrando molto successo per via delle proprie qualità, non hanno ricevuto un rilascio globale, almeno fino a questo momento, visto che i dispositivi in questione verranno rilasciati in Europa a partire da un prezzo di 499€, già dal 2 novembre 2021.

La notizia è stata riportata sulle pagine di The Verge e ripresa da GizChina, e grazie a ciò abbiamo finalmente avuto la conferma del fatto che anche in Italia – verosimilmente – avremo modo di mettere mano sui nuovi smartphone, e saggiare finalmente le loro potenzialità. C’è da dire che nonostante delle specifiche tecniche davvero invidiabili, e un prezzo di mercato particolarmente competitivo, sia il P50 che la versione Pro non supportano all’effettivo il 5G, ed è difficile immaginare che il tutto cambi con il loro secondo debutto.

Finalmente, la compagnia avrà modo di portare dei dispositivi high-end fuori dal territorio cinese, visto che ciò non avveniva da quasi 2 anni, in seguito al rilascio globale dei precedenti P40. Parlando delle specifiche, avremo a che fare con con i soliti device che presentano uno schermo OLED da 6,5 pollici, compatibile con un refresh rate di 90 Hz e una risoluzione di 2700×1224. Il SoC che alimenta il tutto è il potentissimo Qualcomm Snapdragon 888, che assieme alla GPU Adreno 660 e 8 GB di RAM permette performance davvero al top.

Per quel che riguarda le fotocamere, abbiamo a che fare con una principale da 50 MP come già visto, assieme a una 13 MP ultra grandangolare e una 12 MP telephoto. Parlando della batteria da 4.100mAh, questa supporta la ricarica veloce cablata a 66 W.