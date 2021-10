Barbie: Ryan Gosling sarà Ken nel film con Margot Robbie ispirato alla celebre bambola

Sono svariati anni che si parla di un film live action ispirato a Barbie, il franchise Mattel che ormai da più di sessant’anni è il marchio di riferimento per le cosiddette “fashion doll”. Le cose sembrano finalmente procedere, con Margot Robbie che interpreterà il personaggio e il co-protagonista, il belloccio Ken, finalmente individuato: sarà difatti il noto Ryan Gosling a interpretare l’eterno fidanzato della bambola bionda per antonomasia.

La coppia Gosling-Robbie sembra ben assortita e in linea con i personaggi, ma non sappiamo nulla della trama del film, che a quanto pare, però, non sarà quel che ci si potrebbe aspettare parlando di film tratti da giocattoli. A dirigere la pellicola, difatti, sarà Greta Gerwig, da una sua sceneggiatura scritta insieme a Noah Baumbach.

Se conoscete la filmografia dei due, ricca di complessi film d’autore di stampo drammatico e introspettivo (Frances Ha, Lady Bird, Storia di un matrimonio, giusto per citarne qualcuno) vi starete difatti chiedendo dove si vorrebbe andare a parare, con temi del genere, sfruttando una licenza che in teoria orienterebbe l’età del pubblico medio verso il basso.

Lo scopriremo a tempo debito: al momento non ci sono date ufficiali per l’uscita del film o anche solo per l’inizio della produzione.

