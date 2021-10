Netflix ha 4 milioni di abbonati in Italia

Come confermato grazie a Tinni Andreatta, responsabile delle produzioni originali italiane di Netflix, in Italia 4 milioni di utenti sono abbonati al servizio.

Nonostante il suo successo indiscutibile raggiunto in tutto il mondo, e l’Italia non fa di certo eccezione, fino a oggi Netflix non aveva ancora avuto modo di svelare qual è l’effettivo numero di persone abbonate nel nostro paese, che ogni mese pagano la propria sottoscrizione (o il piano di più mesi) per fruire dei moltissimi contenuti presenti nel catalogo.

Tinni Andreatta, responsabile delle produzioni originali italiane di Netflix, ha svelato durante la conferenza del terzo Rapporto Apa sulla produzione audiovisiva che attualmente gli utenti abbonati alla piattaforma di Netflix in Italia sono un totale di 4 milioni.

Sappiamo per certo che il mercato italiano è particolarmente importante per la compagnia, è infatti nei piani del colosso l’apertura di una vera e propria divisione italiana nel corso dei prossimi mesi, al fine di ottenere dati più precisi in merito agli introiti ottenuti nel nostro paese.

In ogni caso, non abbiamo ancora una data a cui affidarci, ma possiamo dire sin da subito che il dato emerso risulta alquanto positivo, visto che si tratta di un numero piuttosto alto, pronto ad aumentare grazie all’arrivo di sempre più prodotti italiani, come il recente Strappare lungo i bordi, approfondito in questa recensione dei primi due episodi.