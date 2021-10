Lucca Comics & Games 2021: SaldaPress, Coconino, BeccoGiallo e Shockdom insieme, ecco gli ospiti

L’edizione di Lucca Comics & Games 2021, finalmente in presenza, sta per iniziare e quattro editori hanno deciso di collaborare e farlo in grande stile: SaldaPress, BeccoGiallo, Coconino e Shockdom hanno unito le forze per allestire uno spazio ricchissimo di grandi titoli e grandi ospiti: uno stand tutto loro in piazza Bernardini, in cui lettori e fan avranno la possibilità di acquistare le novità delle quattro case editrici e soprattutto di incontrare decine di ospiti nazionali e internazionali, a partire da Ryan Ottley – disegnatore di Invincible, presentato da saldaPress a Lucca nella nuova edizione OMNIBUS –, per arrivare a Gipi, Sio e Ensi.

SaldaPress, che celebra tra le altre cose proprio a Lucca i 10 anni di Skybound e i 20 anni dalla propria fondazione, avrà all’interno del padiglione un lungo elenco di straordinari autori, che dedicheranno e sketcheranno i volumi per i fan. Un luogo unico e speciale, dunque, nel quale si avvicenderanno Paul Azaceta, Federico Bertolucci, Giuseppe Camuncoli, Gloria Ciapponi, Luca Conca, Lorenzo De Felici, Lisandro Estherren, Lorenzo Ghetti, Francesco Guarnaccia, Stefano Landini, Vittoria Macioci, Ryan Ottley, Lorenzo Palloni e Giorgio Pontrelli.

Un appuntamento da non perdere in PIAZZA BERNARDINI con stand di saldaPress, BeccoGiallo, Coconino e Shockdom.