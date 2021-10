Hocus Pocus 2: iniziate le riprese del sequel Disney

Le riprese di Hocus Pocus 2 sarebbero appena iniziato, con il film Disney+ annunciato per l'uscita a ottobre 2022.

22—Ott—2021 / 8:38 AM

Il The Providence Journal di Rhode Island ha reso noto che le riprese di Hocus Pocus 2 sarebbero appena iniziate. Secondo quanto riportato ci sarebbe stata una squadra di lavoro della Disney che avrebbe iniziato le riprese martedì presso La Salle Academy, e che sarebbe ritornata anche il giorno seguente.

Dopo che Disney aveva annunciato lo sviluppo di Hocus Pocus 2 si è perciò passati alla fase di riprese e produzione del lungometraggio. Nel nuovo film tre giovani donne accidentalmente riportano in vita le sorelle Sanderson che si presenteranno così nella Salem dei giorni d’oggi. Bisognerà perciò comprendere come fermare la fame di bambini delle sorelle streghe, ed evitare che si crei caos e scompiglio.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, già protagoniste del lungometraggio originale, torneranno in questo nuovo, che uscirà su Disney+ proprio in tempo, sembrerebbe, per Halloween 2022.

La regia di Hocus Pocus 2, come sappiamo, sarà ora affidata ad Anne Fletcher, che seguirà le orme del regista del primo film, Kenny Ortega. Questa la sinossi del primo film: