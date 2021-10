Disney+ novembre 2021: da Hawkeye a Dopesick, tutte le novità

Disney+ ha rivelato tutti suoi assi nella manica per il mese di novembre: tra questi, per tutti gli abbonati, arrivano Hawkeye, Dopesick, Hit-Monkey e tanto altro.

Ci aspetta un mese davvero ricco su Disney+: sono state infatti ufficializzate tutte le nuove uscite che saranno presenti sulla piattaforma nel mese di novembre, e sono davvero numerose e interessanti, grazie anche al fatto che il 12 novembre si festeggerà il Disney+ Day.

Vediamole tutte le novità nel dettaglio.

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza (dal 12 novembre)

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza esamina come una sola compagnia abbia innescato la peggiore crisi farmaceutica della storia americana. La serie porta gli spettatori nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. Contro ogni previsione, gli eroi emergeranno in una corsa intensa e avvincente per sconfiggere le avide forze delle multinazionali, causa di questa crisi nazionale, e i loro alleati. La serie è ispirata al libro bestseller del New York Times scritto da Beth Macy.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (dal 12 novembre)

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, venticinquesimo film facente parte del Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Home Sweet Home Alone (dal 12 novembre)

Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo debutterà il 12 novembre 2021, in esclusiva sulla piattaforma streaming: si tratta di un reboot della storica saga di Mamma ho perso l’aereo.

Jungle Cruise (dal 12 novembre)

Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

Il mondo secondo Jeff Goldblum 2

Jeff Goldblum è tornato… ed è curioso come sempre. Nella seconda stagione, Jeff scopre sorprendenti segreti che si nascondono dietro una nuova serie di argomenti. Mentre incontra un nuovo cast di personaggi fantastici formato da fan appassionati ed esperti che svelano nuove tecnologie che cambiano la vita, Jeff scopre come questi argomenti abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

Intrecci del passato

Allegra sogna di entrare nella compagnia teatrale Eleven O’ Clock e diventare la protagonista di “Freaky Friday”, lo spettacolo che ha reso famosa sua nonna molti anni prima. Sua nonna, Cocò, è una leggenda vivente del teatro musicale e ha una relazione complicata con Caterina, la madre di Allegra. La vita di quest’ultima cambia drasticamente quando trova un braccialetto misterioso in casa che la porta indietro al 1994, l’anno in cui Caterina aveva la sua stessa età e stava iniziando la carriera all’interno della compagnia Eleven O’ Clock mentre viveva all’ombra di Cocò (ormai all’apice della sua carriera). Riuscirà Allegra a cambiare il passato?

Spin (dal 12 novembre)

Rhea scopre la sua passione nel creare dei remix che fondono le ricche trame della sua cultura sud asiatica e il mondo che la circonda. La sua vita ruota attorno al suo eclettico gruppo di amici, al club di informatica dopo la scuola, al ristorante indiano della sua famiglia e alla stessa famiglia multigenerazionale e molto unita. Tutto cambia quando si innamora dell’aspirante DJ Max e il suo entusiasmo per la musica, perso da tempo, si riaccende. Rhea scopre di avere un dono naturale per creare beat e produrre musica, ma deve trovare il coraggio di seguire il suo vero talento interiore.

I Simpson in Plusaversary, Ciao Alberto, I racconti di Olaf (dal 12 novembre)

In occasione del Disney+ Day sono in arrivo sulla piattaforma anche alcuni emozionanti cortometraggi, tra cui il nuovo corto I Simpson in Plusaversary, che rende omaggio ai brand Disney+, il corto spin-off di Luca, Ciao Alberto, e I racconti di Olaf, dal mondo di Frozen.

Hawkeye (dal 24 novembre)

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale. La serie partirà il 24 novembre con due episodi, per proseguire con un episodio a settimana fino a Natale.

The Beatles: Get Back (25, 26, 27 novembre)

Diretta dal regista vincitore di tre premi Oscar Peter Jackson (la trilogia de Il Signore degli Anelli, They Shall Not Grow Old – Per sempre giovani), The Beatles: Get Back porta il pubblico indietro nel tempo alle sessioni di registrazione della band nel gennaio del 1969, in un momento cruciale della storia della musica. La docuserie mostra il processo creativo dei Beatles durante la scrittura di 14 nuove canzoni in preparazione del loro primo concerto dal vivo dopo oltre due anni. Di fronte a una scadenza temporale quasi impossibile, i forti legami di amicizia condivisi da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr vengono messi alla prova. La docuserie è il risultato dello studio di quasi 60 ore di filmati inediti, girati in 21 giorni da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, e di più di 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate, la maggior parte delle quali sono rimaste conservate in un caveau per oltre mezzo secolo.

Grey’s Anatomy 18 (dal 27 ottobre)

Alle soglie di novembre arrivano anche i nuovi, inediti episodi di Grey’s Anatomy, per la 18esima stagione. Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

THE PREMISE – QUESTIONI MORALI (dal 3 novembre)

Ideata da B.J. Novak, questa serie antologica tratta di argomenti etici senza tempo e in un’epoca senza precedenti, affronta concetti provocatori e li porta allo scoperto, offrendo storie tridimensionali e incentrate sui personaggi, con umorismo e cuore.

The Resident – Stagione 5 (dal 24 novembre)

Alla sua quinta stagione, The Resident continua a far luce sull’eroismo quotidiano degli operatori sanitari protagonisti. Il medical drama provocatorio segue i medici e le infermiere del Chastain Memorial Hospital mentre affrontano sfide personali e professionali e combattono per la salute dei loro pazienti. In questa emozionante quinta stagione, la posta in gioco si alza e i medici continuano a salvare i pazienti e a combattere la corruzione all’interno del sistema sanitario, questa volta con un partner. L’alleanza con Big Pharma, che ha trovato una cura per l’anemia falciforme durante la scorsa stagione, si rivela essere un’arma a doppio taglio molto affilata. Le vecchie relazioni saranno messe alla prova, se ne formeranno di nuove, e l’emergere di un diffuso schema di frode Medicare assicura che il Chastain non sarà mai più lo stesso.

The Choe Show (dal 24 novembre)

In The Choe Show, l’artista di fama mondiale David Choe trasforma la sua eccentrica e dirompente visione del mondo in una lente per aiutare gli spettatori a provare una totale empatia nei confronti degli altri. Dalla casa in cui abitava da bambino, Choe accompagna gli spettatori in un viaggio in cui ricopre il doppio ruolo di ascoltatore compassionevole e di intervistatore che motiva i suoi ospiti. Choe e i suoi ospiti partono per un viaggio di esperienze emotive condivise. Attraverso l’autentica connessione che si crea tra di loro, Choe riesce a fornire un’onesta istantanea del ritratto che sta dipingendo.

Marvel’s Hit-Monkey (dal 17 novembre, con due episodi)

Una scimmia delle nevi giapponese, aiutata dal fantasma di un assassino americano, va alla ricerca di vendetta in giro per la malavita di Tokyo e diventa il famoso “killer degli assassini”.

FILM:

Underwater (dal 5 novembre)

Vi presento Christopher Robin (dal 26 novembre)

Era mio padre (dal 12 novembre)

Déja vu – Corsa contro il tempo (dal 12 novembre)

Face / Off (dal 12 novembre)

Flightplan (dal 5 novembre)

SERIE:

What we do in the shadows (le prime due stagioni, dal 3 novembre)

Topolino La casa del divertimento (dal 24 novembre)

Big Hero 6 Stagione 3 (dal 10 novembre)

Mira the Royal Detective Stagione 2 (dal 24 novembre)

Snowfall (dal 10 novembre)

Besos Al Aire (dal 17 novembre)

