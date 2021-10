Birds of Prey 2: in sviluppo un sequel senza Harley Quinn e con Batgirl?

Birds of Prey 2 alla fine si potrebbe fare, però in una maniera diversa rispetto a quanto era stato pensato fino a poco tempo fa: alcuni rumor parlano di una possibile sostituzione tra le protagoniste, con Margot Robbie e la sua Harley Quinn che lascerebbero il posto a Batgirl.

A riportare il rumor è stato il sito That Hashtag Show, che avrebbe parlato, oltre che della presenza di Batgirl in Birds of Prey 2, anche dell’introduzione di Black Canary. Del resto al personaggio sarà dedicato anche un film su HBO Max, con Jurnee Smollett nei panni di Black Canary.

Secondo il report nel nuovo Birds of Prey verrebbero confermate le interpreti Mary Elizabeth Winstead e Rosie Perez. E chi interpreterà Batgirl nell’adattamento? Quasi sicuramente dovrebbe essere data continuità con il film di HBO Max su Batgirl, con Leslie Grace coinvolta per il ruolo di protagonista.

Parlando del suo personaggio l’attrice ha detto: