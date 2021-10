Batwoman: Ruby Rose attacca la produzione, ma la Warner risponde

Sta nascendo un altro caso legato a dei presunti comportamenti abusivi sul set, con l’ex interprete di Batwoman, Ruby Rose, che ha accusato la produzione della serie TV. Dopo non aver rivelato cosa ci sia stato alla base del suo licenziamento l’attrice ha deciso di parlare.

Ruby Rose ha parlato del suo infortunio sul set di Batwoman, ed ha sottolineato le condizioni precarie di lavoro in cui si è trovata ad agire. Tutto questo sarebbe stato detto attraverso Instagram. Le parole dell’attrice sono state:

Il troppo è troppo. Sto per raccontare tutto ciò che è accaduto sul set, e voglio che ciò che è successo a me non capiti più ad altri. Così potrò tornare alla mia vita con la verità che sarà uscita fuori. Vergognatevi.