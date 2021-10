WhatsApp: Facebook lavora per migliorare la modalità Picture-in-Picture

Come confermato sulle pagine di WABetaInfo, sempre informate in merito ai prossimi update in arrivo per WhatsApp, Facebook sta attualmente migliorando al fine di migliorare le potenzialità dei PIP. La sigla sta per Picture in Picture, e non si tratta altro che della schermata esterna che permette di visualizzare dei video senza chiudere l’applicazione, aprendo una piccola finestra dedicata.

Nello specifico, si parla di ulteriori funzionalità che sembra l’azienda abbia intenzione di aggiungere proprio per questa, migliorando al contempo la sua efficacia e comodità per gli utenti.

Abbiamo a che fare con una vera e propria barra delle azioni dedicata, che verrà implementata anche per i video all’infuori di YouTube, dove è già presente. Mentre questa si aggiornerà per la piattaforma di Google, includendo la possibilità di salvare il contenuto per guardarlo in seguito, la stessa permetterà ad esempio per Facebook e Instagram la possibilità di mettere i video in pausa e aprirli a schermo intero.

All’effettivo, considerando che il tutto è in fase di testing, non sappiamo quando la novità verrà rilasciata, e se Facebook avrà modo di aggiungere per questa ulteriori funzionalità nel corso dei prossimi aggiornamenti relativi alla beta dell’app di messaggistica.