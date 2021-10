Twitch studia la funzione ‘Rewind’: si potranno mandare indietro le dirette di due minuti

Twitch testa la nuova funzione ‘Rewind‘, ossia riavvolgi. La novità è stata annunciata direttamente sull’account Twitter ufficiale di Twitch, che in queste ore ha avvisato gli utenti della piattaforma dell’inizio dei test, atteso per il prossimo mese.

Sono tre i nuovi pulsanti che compariranno direttamente sul player di Twitch: Riavvolgi streaming, ricordamelo e guarda trailer. I pulsanti saranno rimossi al termine dei test, dopo di che Twitch deciderà se e come implementare la nuova feature.

🔬 Over the next month, some viewers may see up to 3 new buttons on live channels pages: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. This experiment will inform future features only and the buttons will be removed once it’s complete.

For feedback: https://t.co/52L43BAJsz

— Twitch Support (@TwitchSupport) October 20, 2021