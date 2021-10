Razer Zephyr: la mascherina RGB è ufficialmente in vendita

I fan di Razer attendevano ormai da tempo questo momento, e finalmente sono stati accontentati dalla compagnia, visto che l’azienda nel corso del suo ultimo evento ha confermato l’inizio delle vendite per la sua mascherina RGB, nata come Project Hazel e ora nota come Zephyr. Parliamo di un vero e proprio purificatore d’aria, che la compagnia ha avuto modo di approfondire in dettaglio durante la sua conferenza.

Il prezzo di base è di 109,99€, ed è possibile completare l’acquisto direttamente dal sito ufficiale, accessibile attraverso il seguente link. È presente anche l’opzione Starter Pack, la quale al prezzo di 159,99€ include un totale di 30 filtri, un buon prezzo se si considera che 10 di questi vengono venduti a 34,99€. Va inoltre specificato che sono pensati per durare fino a un massimo di 3 giorni. Grazie ai due ingressi, l’aria ha modo di entrare e uscire con facilità, visto che sono stati incluse due ventole per una migliore circolazione e raffreddamento (più utile d’estate, in realtà).

Il vero punto forte è ovviamente l’illuminazione RGB, oltre che il design, la quale può essere controllata dall’app dedicata sia su iOS che su Android, con delle luci interne attivabili per rendere più facilmente visibile il proprio viso attraverso il pannello anti-appannamento. Queste sono regolabili per ottenere moltissimi effetti, con i classici 16,8 milioni di colori utilizzabili per raggiungere il risultato che si desidera a livello di design.

Grazie alla durata di 3 giorni dei filtri, Razer ha modo di garantire anche un vantaggio riguardante la sostenibilità delle sue Zephyr, che infatti non vanno sostituite come quelle usa e getta, e richiedono molto meno spreco per quel che riguarda i materiali, anche se ovviamente i ricambi risultano più costosi rispetto alle classiche mascherine.