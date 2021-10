Halo Infinite: presentata la RX 6900 XT limitata a tema

Nella giornata di oggi, delle piacevoli novità sono state svelate da AMD, dato che la compagnia ha ufficialmente confermato la sua nuova Radeon RX 6900 XT limitata a tema Halo Infinite, con un particolare design decisamente diverso rispetto a quello delle schede standard gemelle. Il titolo, dopo l’enorme rinvio arrivato sul finire dello scorso anno, verrà rilasciato nella giornata dell’8 dicembre 2021, e alcuni giocatori avranno la fortuna di poter accogliere il ritorno di Master Chief a braccia aperte grazie a un gadget a tema come questo.

Questa si presenta con i classici colori della serie, ed è ispirata nello specifico all’armatura standard del soldato, con anche una luce blu che ricorda la presenza di Cortana per l’elmetto di Master Chief. Sono state confermate anche delle periferiche a tema in collaborazione con Razer, come potete vedere nel trailer presente qui di seguito.

Tuttavia, c’è un grosso problema legato alle nuove schede video AMD Radeon RX 6900 XT a tema Halo Infinite, visto che l’edizione limitata è decisamente più difficile da reperire rispetto a quelle standard, già dal canto loro non esattamente pronte a essere acquistate per via della carenza di scorte. Non è infatti per ora possibile comprare il prodotto, anche se la compagnia ha confermato su un post nel proprio blog – come riportato da PC Gamer – che grazie a delle specifiche opportunità risulterà possibile accaparrarsene una nel corso delle prossime settimane.

All’effettivo, non sappiamo di che si tratterà, ma potremmo preso avere a che fare con dei giveaway o dei contest legati ad Halo Infinite, che magari prima del lancio coinvolgeranno gli utenti in tutto il mondo che non vedono l’ora di poter mettere mano su una di queste schede video in edizione limitata.