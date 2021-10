Apple: anche i non vaccinati tornano in ufficio, ma dovranno fare il tampone ogni giorno

Apple rivela le regole per il ritorno in ufficio: tutti i dipendenti dovranno fare un test rapido a settimana. Obbligo di un test al giorno per i non vaccinati.

Dipendenti in ufficio senza vaccino? Apple non dice di no, ma ad una condizione: dovranno fare un test rapido per il Covid-19 ogni singolo giorno. È il prezzo da pagare per bilanciare sicurezza e libertà dei lavoratori. Curiosamente, anche i dipendenti vaccinati dovranno fare un test rapido ma la frequenza è di un tampone a settimana.

Queste regole valgono per i dipendenti degli uffici di Apple, ma negli Apple Store verranno applicate policyi molto simili. Anche i dipendenti dei negozi della Apple dovranno fare i test per il Covid-19. Una volta a settimana se si è vaccinati, ‘solamente’ due volte a settimana se non si è vaccinati (contro il test quotidiano dei colleghi che lavorano in ufficio).

Le regole entreranno in vigore a partire dal primo novembre. Apple, ad ogni modo, sta cercando di convincere la maggioranza dei suoi dipendenti a vaccinarsi.

Nel frattempo l’azienda si prepara ad un graduale ritorno alla normalità: a partire da gennaio del 2022 tutti i dipendenti degli uffici dovranno lavorare in presenza almeno tre giorni a settimana. Il piano non è ancora definitivo e un mese prima della deadline Apple darà (o meno) conferma del ritorno in ufficio.

I dirigenti di Apple hanno già reso chiaro da molto tempo che l’obiettivo finale è quello di ripristinare il lavoro in presenza a pieno regime, con buona pace dei fan dello smart working.