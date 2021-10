Mac Pro: Gurman anticipa una potenza fino a 4 volte maggiore dei nuovi MacBook Pro

Il noto insider Mark Gurman ha recentemente anticipato alcune novità relative ai prossimi Mac Pro che Apple avrà apparentemente modo di annunciare relativamente presto. Nello specifico, il giornalista si è espresso sulla piattaforma di Twitter in merito alla potenza di questi, svelando che dovrebbero offrire potenzialità nettamente maggiore rispetto a quella dei nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici appena confermati da Apple.

I prossimi dispositivi, di cui abbiamo approfondito tutti i dettagli nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link, si sono mostrati assieme ai chip M1 Pro ed M1 Max della compagnia, e offriranno davvero tanta potenza grazie ai processori e alle schede video presenti. Tuttavia, apparentemente possiamo aspettarci un salto di qualità addirittura più esaltante per i prossimi device fissi del colosso di Cupertino, come anticipato da poco. Trovate il post di Mark Gurman tradotto qui di seguito.

For those who think the M1 Pro and M1 Max in the MacBook Pro are impressive, the new Mac Pro desktop is expected to come in at least two variations: 2X and 4X the number of CPU and GPU cores as the M1 Max. That’s up to 40 CPU cores and 128 GPU cores on the high-end.

— Mark Gurman (@markgurman) October 18, 2021