Instagram estende la durata massima delle Storie a 60 secondi

Instagram estende la durata massima delle Storie, i contenuti effimeri che scompaiono dopo 24 ore. Presto sarà possibile caricare clip con una durata di fino 60 secondi. Ad oggi se si caricava un video di 60 secondi questo veniva automaticamente diviso in diverse Storie da Instagram.

Con l’estensione della durata massima delle Storie di Instagram arrivano anche diverse altre interessanti novità: gli utenti avranno a disposizione un arsenale più esteso di brani musicali ed effetti sonori e video.

Unendo i due fattori, è chiaro che Instagram intenda in qualche modo replicare la stessa formula di successo usata da TikTok.

#Instagram is working on longer stories 👀

ℹ️ Videos up to 60 seconds will no longer be broken up into segments. pic.twitter.com/FihDOTymEL

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 19, 2021