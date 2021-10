Arriva il cross-posting tra Facebook e Instagram, ecco come funziona

Arriva il cross-posting tra Facebook e Instagram. Presto sarà possibile condividere un post simultaneamente su Facebook e Instagram.

Funziona così: creando un nuovo post su Facebook si potrà spuntare un’apposita casella attivando la condivisione anche su Instagram. A quel punto le foto ed i video verranno pubblicati simultaneamente su entrambi i profili.

Un numero limitato di utenti sta già provando il cross-posting tra Facebook e Instagram da inizio ottobre. In futuro il social network dovrebbe attivare il cross-posting per tutti gli utenti. Per vedere se fate parte del programma di testing è sufficiente aprire l’app di Facebook e provare a condividere un nuovo post, se la funzione è abilitata dovreste trovare un’icona come quella nella foto in calce.

Non è ovviamente possibile condividere tutti i post anche su Instagram: il cross-posting supporta solo foto e video, mentre contenuti testuali, GIF, album con più di 10 foto, domande e sondaggi non sono ammessi.

Se si vuole condividere il post di Facebook anche su Instagram bisognerà di volta in volta spuntare l’apposita casella: non è possibile rendere il cross-posting un’impostazione di default.

Facebook da mesi lavora ad una maggiore integrazione trai due suoi social: ad esempio il cross-posting esisteva già per le Storie, che già ora possono essere condivise su Facebook e Instagram simultaneamente.