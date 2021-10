Il Tesla Cybertruck avrà specchietti tradizionali e 4 ruote sterzanti? Un prototipo si mostra in video

Un nuovo video ritrae un prototipo dell’atteso Tesla Cybertruck, il pickup elettrico dal look futuristico. Il prototipo ha colpito gli appassionati per un dettaglio in particolare: il veicolo è dotato di degli specchietti retrovisori tradizionali, a differenza di quanto visto fino ad adesso.

Il modello presentato due anni fa – proprio come il prototipo più volte avvistato in giro negli Stati Uniti – non aveva degli specchietti retrovisori tradizionali ma un sistema di videocamere esterne.

Cybertruck with side mirrors and appearing to do rear wheel steering 📷 Jesse Sandoval via @DriveTeslacahttps://t.co/Z0W6CBqTSv https://t.co/MunzMKa3bW pic.twitter.com/w4ANJnttpc — Tesla Hype (@TeslaHype) October 19, 2021

È molto probabile che anche il modello finale sarà dotato di specchietti retrovisori tradizionali, un requisito imposto dalle leggi statunitensi sulle omologazioni. Curiosamente in Europa questo obbligo non esiste: le case automobilistiche sono libere di sostituire gli specchietti analogici con soluzioni digitali. Tant’è che in commercio esistono già diversi veicoli con telecamere esterne, come l’EV Honda E.

Il video ritrae il prototipo intento ad effettuare alcuni test nei pressi dell’aeroporto di Castle, in California, non troppo distante dagli stabilimenti Tesla di Fremont.

Il video mostra anche il Cybertruck nell’atto di sterzare con una manovra molto stretta, dettaglio che ha portato all’ipotesi che questo specifico prototipo sia dotato di quattro ruote sterzanti.

Elon Musk ha confermato che il Cybertruck sarà dotato di degli specchietti tradizionali, probabilmente affiancati da degli specchietti digitali. Sarà quindi possibile controllare ciò che circonda il veicolo anche dallo schermo principale montato sull’abitacolo. Musk ha anche specificato che gli specchietti sono progettati in modo da poter essere rimossi facilmente.