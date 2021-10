Guardiani della Galassia vol.3: Chris Pratt annuncia l’inizio delle riprese

Durante un video che Chris Pratt ha realizzato per Team Coco l’interprete ha rivelato di essere sul set di Guardiani della Galassia vol.3, che è appena partito con le riprese. Pratt ha anche mostrato la sua acconciatura tipica da Star Lord.

Qui sotto potete vedere il video con Chris Pratt nei panni di Star Lord (almeno a livello di look dei capelli) per il primo giorno di riprese di Guardiani della Galassia vol.3.

A special message from @prattprattpratt and his sick-ass mutton chops. Listen to him dissect his #ParksandRec character, Andy Dwyer, on this week's episode of "Parks and Recollection" with @RobLowe and @AlanYang: https://t.co/0ps1aJFd26 pic.twitter.com/wFH7PsxQrD

— Team Coco (@TeamCoco) October 19, 2021