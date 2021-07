Guardiani della Galassia 3 sarà l’ultimo film di James Gunn con la Marvel

James Gunn deve ancora realizzare Guardiani della Galassia 3, e secondo le parole del regista il lungometraggio dovrebbe essere il suo ultimo lavoro con la Marvel. Gunn ha rivelato questa cosa durante un’intervista al The New York Times.

Queste sono le parole di James Gunn sul suo abbandono della Marvel dopo Guardiani della Galassia 3:

Non ho idea di ciò che accadrà in futuro, ma il prossimo Guardiani della Galassia segnerà probabilmente la fine della mia collaborazione. Dovrò cercare altro da fare, e posso dire che lavorare sul multiverso DC Comics è abbastanza divertente. Stanno iniziando veramente a far somigliare i film ad i loro fumetti. L’universo Marvel è sempre stato più coeso, mentre la DC ha avuto grandiosi singoli personaggi. Hanno storie come Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, Watchmen, The Killing Joke, e lo Swamp Thing di Alan Moore. Hanno fatto un film come Joker, che è un qualcosa di completamente differente e che a me piace molto. E non vedo l’ora di gustarmi il The Batman di Matt Reeves. Stanno coinvolgendo davvero dei grandi registi.