God of War arriva anche su PC: ecco l’annuncio di Sony

Il granitico Game of the Year 2018, God of War, è in arrivo anche su PC il 14 gennaio, dopo il grande successo su PlayStation: lo annuncia Sony sul PlayStation Blog.

Sony si dichiara entusiasta di annunciare che il God of War premiato nel 2018 come Game of the Year sbarcherà su PC il 14 gennaio 2022.

Sin dal rilascio dell’ultimo capitolo dell’epopea di Kratos, noi di Santa Monica Studio siamo stati piacevolmente sommersi dal supporto e dalla passione dei fan della serie God of War. Ad agosto 2021 le copie vendute di God of War per PlayStation 4 ammontavano a 19,5 milioni e non vediamo l’ora di offrire questa esperienza a un nuovissimo gruppo di giocatori: quelli su PC!

Il nostro obiettivo principale era esaltare i meravigliosi contenuti sviluppati dal team e sfruttare il potente hardware del PC per plasmare una versione di God of War graficamente splendida e dalle altissime prestazioni.

afferma Grace Orlady, Sr. Community Manager di Santa Monica Studio.

Il titolo, finora una grande esclusiva PlayStation, sbarca dunque su PC assicurando di sfruttare tutte le potenzialità delle migliori macchine da gaming: supporto al 4K, all’ultra-widescreen 21:9, framerate sbloccato verso l’infinito, un’ampia gamma di preimpostazioni grafiche e di opzioni che consentiranno di perfezionare l’esperienza a seconda della propria configurazione: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR avanzata e miglioramenti all’occlusione ambientale grazie a opzioni come GTAO e SSDO.

Non mancherà l’integrazione completa con NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), disponibile su RTX. Oltre al DLSS, sarà disponibile la tecnologia NVIDIA Reflex a bassa latenza. Reflex offre un’esperienza più reattiva, che permette di agire più rapidamente nelle situazioni più concitate.

L’uscita di God of War per PC sarà accompagnata dal supporto garantito per controller e dalla possibilità di personalizzare i comandi della tastiera. Per i giocatori che prediligono l’uso del controller, il titolo supporterà i controller wireless DUALSHOCK 4 e DUALSENSE, oltre a un’ampia gamma di altri gamepad.

Il titolo sarà inoltre corredato di una serie di DLC già inclusi:

Set di armature Voto di morte per Kratos e Atreus

Skin per scudo Guardiano dell’esilio

Skin per scudo Brocchiero della fucina

Skin per scudo Anima elfica lucente

Skin per scudo Scudo oscuro

Il pre-order di God of War per PC è già attivo, sia su Steam che su Epic Games Store.

