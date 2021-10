Windows 11: la patch per la risoluzione dei problemi con i Ryzen è in fase di test

In seguito all’arrivo di Windows 11 sono emersi alcuni problemi legati alle CPU Ryzen, almeno per quel che riguarda le performance di queste sul nuovo OS realizzato da parte di Microsoft. Nello specifico, abbiamo assistito a un rallentamento della cache L3 (di terzo livello), dettaglio che ha causato un calo generale di performance in diversi ambiti, specialmente per quel che riguarda il mondo dei videogiochi, come hanno avuto modo di notare diversi utenti e le compagnie stesse.

In seguito a una patch pressoché disastrosa per quest’ambito, che ha infatti peggiorato la situazione come approfondito nel nostro articolo dedicato, finalmente AMD e Microsoft sono riuscite a risolvere questo spinoso problema, anche se non ancora in maniera definitiva.

We've installed and tested the upcoming @Windows patch (KB5006746) and it seems that it fixes the L3 speed issue that affected the @AMD Ryzen processors on the initial release of Windows 11. pic.twitter.com/7360IHC7Qj — AIDA64 (@AIDA64_Official) October 18, 2021

La nuova patch attiva per gli insider e per i canali beta, la quale ha come codice KB5006746, ha infatti finalmente stabilizzato il sistema anche per quando si utilizzano dei processori AMD. La cache aveva raggiunto una latenza di circa 17ns in seguito ai primi test della build finale di Windows 11, per poi peggiorare verso i quasi 40ns con l’ultimo update cumulativo rilasciato: adesso questa si è stabilizzata con i valori standard di 10ns classici per i prodotti della compagnia.

Speriamo ovviamente che l’azienda abbia presto modo di rilasciare una build stabile che sistemi il problema per tutti gli utenti che hanno già deciso di aggiornare i propri OS a Windows 11, sistemando quindi definitivamente il problema per tutti.

Ovviamente, il processo potrebbe richiedere qualche settimana, visto che Microsoft vuole prima assicurarsi del fatto che il tutto non crei ulteriori peggioramenti al sistema per via di imprevisti. Parlando degli aggiornamenti, abbiamo recentemente approfondito in questo articolo dedicato l’arrivo degli update anche per coloro che hanno aggiornato il proprio dispositivo a Windows 11 pur non potendo soddisfare i requisiti. Restiamo per ora in attesa di scoprire quando il nuovo fix verrà rilasciato.