Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un video mostra i particolari identici al gioco

Sony Pictures ha pubblicato una featurette di Resident Evil: Welcome to Raccoon City dedicata agli elementi resi straordinariamente simili al gioco.

Come abbiamo visto dal primo trailer, Resident Evil: Welcome to Raccoon City non sarà pedissequo ai videogiochi, e non tutti gli attori saranno particolarmente somiglianti alle controparti digitali: eppure le ambientazioni sembrano promettere davvero bene, con un’attenzione al dettaglio sorprendente, come testimoniato da una nuova featurette pubblicata da Sony Pictures.

Il film, scritto e diretto da Johannes Roberts, vedrà come protagonisti Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Robbie Amell in quelli di Chris Redfield, Hannah John-Kamen come Jill Valentine, Tom Hopper nel ruolo di Albert Wesker e Avan Jogia in quello di Leon S. Kennedy. Inoltre, Nathan Dales sarà Brad Vickers, Marina Mazepa interpreterà Lisa Trevor e Neal McDonough vestirà i panni del Dr. William Birkin.

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita il 24 novembre negli USA e senza una data precisa per il nostro Paese, al momento:

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Leggi anche: