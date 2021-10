Redmi Note 11 già avvistato nelle mani di Lu Weibing?

Il presidente di Xiaomi Group China, proprio Lu Weibing ha recentemente postato sulla piattaforma di Weibo dei contenuti utilizzando un telefono non ancora disponibile sul mercato. Come confermato dall’uomo stesso, si tratta di un dispositivo davvero interessante da utilizzare, il che può creare molta curiosità per il brand Redmi, a cui il device dovrebbe appartenere.

Purtroppo, al momento non abbiamo alcun dettaglio relativo al dispositivo in questione, che pur non essendo ancora presentato potrebbe essere all’effettivo vicino al rilascio, come il nuovo indizio suggerisce.

Nello specifico, è alquanto probabile che si tratti del Redmi Note 11, recentemente approfondito dal noto leaker Digital Chat Station, che ha parlato del dispositivo e di quello che dovrebbe offrire in seguito all’imminente rilascio. Abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato alla questione del nuovo smartphone, almeno per quel che riguarda alcune specifiche emerse, lo trovate a questo link.

Resta il fatto che non è ancora chiaro di che dispositivo si tratti, e considerando questo particolare teaser rilasciato ai fan sotto forma di foto sulla piattaforma di Weibo, potrebbe volerci davvero poco al fine di scoprire di più sulla questione grazie a un annuncio ufficiale da parte del colosso.