Apple venderà un panno per la pulizia degli schermi da 25€

Sia per chi utilizza dei prodotti realizzati da parte di Apple, sia per gli altri utenti con dei setup normali – per quel che concerne ogni ambito dell’elettronica – arriva a volte il momento di dare una bella spolverata ai propri dispositivi. Che si tratti di leggera sporcizia, o semplicemente di un po’ di polvere accumulata, è un processo del tutto normale, ma c’è da dire che alcuni utenti a volte esagerano e finiscono per usare prodotti non adatti ai device elettronici. Apple ha voluto parlare di un proprio panno dedicato per quest’obiettivo, che viene venduto al prezzo di 25,00€ anche in Italia.

Per procedere con l’acquisto è sufficiente recarsi sul sito della compagnia attraverso questo link, dove viene spiegato che il panno non abrasivo riesce a pulire ogni tipo di pannello Apple senza causare problemi, anche se ovviamente non è da escludere che il tutto risulti ottimo per altri tipi di device.

Le consegne stimate partono da circa metà novembre, e va quindi considerato che il panno in questione verrà rilasciato solamente dopo qualche settimana rispetto ai MacBook Pro da 14 e da 16 pollici e agli ulteriori dispositivi mostrati durante l’ultimo evento.

Va specificato che la compatibilità del tutto per gli smartphone del colosso di Cupertino si ferma agli iPhone 6 e alle due generazione di iPhone SE, e che quindi Apple non ritiene il panno adatto per tutti i telefoni più vecchi, dai 5S in giù. Troviamo situazioni simili anche per gli altri tipi di prodotti, come iMac, iPad, iPod ed Apple Watch, ma non sappiamo attualmente perché la compagnia abbia segnato gli altri device come non adatti.

La consegna viene indicata come gratuita, il che è un bene se si considera che il prezzo del prodotto non è particolarmente basso, e i preorder sono già disponibili.