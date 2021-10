Wonder Woman 3: Patty Jenkins conferma lo sviluppo del terzo film

Wonder Woman 3 si farà, durante il DC FanDome la regista Patty Jenkins ha confermato che verrà realizzato il terzo lungometraggio della trilogia con Gal Gadot nei panni della supereroina protagonista.

Ecco le parole di Patty Jenkins su Wonder Woman 3:

Siamo super entusiaste all’idea di lavorare a Wonder Woman 3. Gal Gadot è molto occupata, è la persona più impegnata del mondo, con tre bambini da gestire e le riprese dei suoi progetti, perciò è dispiaciuta di non essere qui. Ma siamo super eccitate di poter metterci a lavorare sul terzo film di Wonder Woman.

Anche Lynda Carter, l’ex supereroina della serie TV, ha preso parte alla conversazione, all’interno di quello che è stato un momento tutto dedicato ai character femminili DC Comics. Sia Patty Jenkins che Lynda Carter hanno parlato di ciò che ha significato il personaggio di Wonder Woman nel corso dei decenni, e delle difficoltà che hanno incontrato per i loro rispettivi adattamenti.

Il progetto su Wonder Woman 3 era stato annunciato subito dopo l’uscita di Wonder Woman 1984 da Toby Emmerich, a capo di Warner Bros. Ecco le sue parole:

Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad apprezzare Diana Prince, regalandoci un forte weekend d’apertura per Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre vere Wonder Women, Gal e Patty, che ritorneranno per concludere la trilogia cinematografica che stavamo progettando da tempo.