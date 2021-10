Sex and The City: l’autrice del libro dichiara che la serie TV non era femminista

Candace Bushnell, autrice del libro da cui è stata tratta la serie TV di Sex and The City, ha dichiarato che il telefilm non era molto femminista.

In questo periodo in cui si dibatte molto sulla questione femminista è intervenuta anche Candace Bushnell, l’autrice del libro da cui è stata tratta la serie TV su Sex and The City, che ha dichiarato che il telefilm “non era femminista”.

Ecco le sue parole:

Non ne parliamo mai, ma c’è una cosa che le donne dovrebbero tenere a mente: si può fare molto meno….quando devi fare affidamento su un uomo. La serie TV aveva un messaggio non molto femminista alla fine, ma è intrattenimento, si tratta di televisione. Ecco perché le persone non dovrebbero basare la propria vita su una serie TV. E poi trovare un uomo potrebbe rivelarsi non la migliore scelta economica a lungo termine. Gli uomini possono essere molto pericolosi per le donne, in modi diversi.

La Bushnell ha pubblicato Sex and the City nel 1996, da cui successivamente Darren Starr rilevò i diritti per realizzare la popolare serie TV.

Attualmente è in sviluppo un revival intitolato And Just Like That. Il revival di Sex and the City è stato annunciato a gennaio, e si proporrà l’obiettivo di riportare sullo schermo i personaggi di Carrie di Sarah Jessica Parker, la Miranda di Cynthia Nixon, e la Charlotte di Kristin Davis, che si troveranno ad affrontare le situazioni portate dai loro cinquant’anni.