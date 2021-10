Cambia il mondo, ma non i problemi delle coppie: Hagai Levi ha adattato per i giorni nostri Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman, miniserie svedese uscita nel 1973, girandolo in lingua inglese con due interpreti non soltanto dal grande talento e fascino, ma che si conoscono da quando frequentavano la scuola d’arte drammatica e hanno una chimica palpabile: Jessica Chastain e Oscar Isaac.

In questo nuovo Scene da un matrimonio (sempre una miniserie, composta da cinque episodi, in onda su Sky Atlantic fino al 18 ottobre) i ruoli si ribaltano: Oscar Isaac è Jonathan, il marito, che sembra la parte più dipendente della coppia, mentre Jessica Chastain è Mira, la moglie, che guadagna di più e sembra quella più emotivamente autonoma.

Presentata in anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Scene da un matrimonio è un viaggio doloroso all’interno della vita di una coppia in crisi, che si poggia interamente sulle spalle di due attori eccezionali. Li abbiamo incontrati, insieme al regista e sceneggiatore Hagai Levi, proprio a Venezia.

Ho parlato con diversi colleghi di questa serie e molti colleghi uomini mi hanno detto: “Lei è terribile!”. Perché secondo voi? Mira sa cosa vuole, è indipendente. Nel 2021 abbiamo ancora paura delle donne indipendenti?

Jessica Chastain:

Sì, me lo dicono spesso.

Gianluca, mio marito, l’ha detto. Odia questo personaggio.

Penso che tutto ciò che sta accadendo nel mondo sia la ragione per cui gli uomini e alcune donne hanno difficoltà con Mira. Viviamo ancora in una società in cui e donne devono scusarsi per avere lo stesso salario, o guadagnare di più del marito. Viviamo in una società in cui alle donne vengono preclusi dei lavori. Viviamo in una società in cui alle donne viene negata l’istruzione. Viviamo in un mondo in cui c’è un’epidemia globale e per il genere femminile è terribile.

Penso che quando vedi una donna che fa un passo avanti e si comporta come gli uomini hanno fatto in passato sia incredibilmente sconvolgente, ma è molto importante.

Se pensi alla grande letteratura femminista, Madame Bovary, Anna Karenina, The Awakening, c’è una forma di liberazione.

Per me è eccitante che le persone siano così triggerate dalle azioni di Mira: penso che dimostri che ne hanno bisogno.