Microsoft lavora a dei SoC proprietari per i suoi Surface?

Come un fulmine a ciel sereno, stando a quanto emerso grazie a una segnalazione di HotHardware e riportato da PhoneArena, è possibile che Microsoft sia già al lavoro su dei Soc per alcuni dei suoi dispositivi, anche se non sappiamo all’effettivo quali. A fornire un suggerimento sul tutto è stato LinkedIn, visto che la compagnia si trova alla ricerca di un director per l’architettura SoC.

All’effettivo, non è detto si tratti di una posizione aperta al fine di creare dei System on a Chip in completa autonomia, visto che non è passato molto da quando sono spuntate le prime voci di corridoio in merito alla collaborazione fra AMD e Microsoft per la realizzazione di un processore ARM dedicato al mondo dei laptop. Considerando ciò quindi, il colosso di Redmond potrebbe voler rinnovare alcuni suoi portatili, sfruttando i core Cortex-X1 e l’architettura GPU mRDNA 2 di AMD, con un modem Exynos per la connettività 5G.

A fornire i primi indizi sulla situazione sono state le pagine di Bloomberg, stando alle quali – già a dicembre dello scorso anno – Microsoft ha iniziato a lavorare a dei chip per i propri computer che danno potenza ai suoi servizi cloud Azure, esplorando nel mente dei design per i Surface. A quanto pare, per riuscire a portare sul mercato un buon risultato, la compagnia si è affidata a ingegneri provenienti da alcune delle migliori aziende nel mondo dei chip, come Intel, NVIDIA, Qualcomm e AMD stessa.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi l’azienda avrà modo di portare avanti anche questo progetto, presentando sul mercato dei chip per non affidarsi all’offerta delle terze parti, come diverse compagnie del settore hanno scelto di fare nel corso degli ultimi anni. Potrebbe tuttavia volerci diverso tempo prima di poter finalmente scoprire di più sulla situazione, ma restiamo per ora in attesa di novità da parte del colosso.