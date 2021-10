MacBook Pro: spunta il possibile nome dei nuovi M1 prima dell’evento

A poche ore dal nuovo evento Apple, è emerso il possibile nome che i prossimi chip realizzati dal colosso di Cupertino potrebbe presentare. Abbiamo nello specifico a che fare con i SoC che dovrebbero essere inclusi all’interno dei MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, i quali potrebbero prendere il nome di M1 Pro ed M1 Max, come recentemente suggerito da un noto insider. Il tutto è stato riportato sulla newsletter di Mark Gurman chiamata Power On, dove viene spiegato quanto successo.

Nello specifico, i log di Apple hanno indicato la presenza dei due nomi, assieme anche alla possibile risoluzione che gli schermi dei due nuovi gioiellini della compagnia dovrebbero presentare.

Nel corso degli ultimi mesi, mentre moltissimi report hanno suggerito il debutto dei dispositivi in questione, non sono mancate molteplici ipotesi relative ai nomi che Apple darà ai suoi prossimi chip, e mentre qualcuno pensa già agli M2, sembra ormai sempre più probabile che invece l’azienda opterà per un risultato che suggerisca una serie intermedia, in attesa di possibili grossi miglioramenti per la prossima.

Stando a quel che sappiamo, i nuovi MacBook Pro dovrebbero offrire 10 core della CPU, di cui 8 ad alte performance e due ottimizzati per l’efficienza, mentre si parla di due versioni da 16 e 32 core delle GPU. Attualmente, non sappiamo tuttavia ancora alcun dettaglio sul tutto, visto che – nonostante lo abbia suggerito con l’annuncio dell’evento che si terrà nella giornata di oggi – non è stato ancora rilasciato alcun dettaglio ufficiale in merito ai nuovi PC portatili di Apple.

Sembra che servirà davvero poco per poter finalmente ricevere conferme in merito al tutto, e restiamo infatti in attesa di scoprire di più durante la nuova conferenza, sperando che l’azienda faccia chiarezza sulla questione.