Ryan Reynolds conferma un “piccolo” periodo sabbatico dal cinema

In seguito alla fine delle riprese di Spirited, film a tema natalizio americano, l’attore Ryan Reynolds ha comunicato ufficialmente sul suo profilo Instagram che ha deciso di prendersi un periodo sabbatico. Questo riguarda, stando a quel che sappiamo, la realizzazione di nuove pellicole, e possiamo quindi aspettarci una sparizione dell’attore nel breve periodo per ulteriori progetti, almeno fino a nuove comunicazioni.

Vi lasciamo qui di seguito la dichiarazione di Reynolds in merito alla questione tradotta:

Questa è la fine delle riprese per me su Spirited. Non sono sicuro del fatto che sarei stato pronto a dire di sì a un film così impegnativo anche solo tre anni fa.

Cantare, ballare e suonare con Will Ferrell mi ha permesso di realizzare moltissimi sogni. E questo è il mio secondo film con la grande Octavia Spencer.

È il momento perfetto per un piccolo periodo sabbatico dalla realizzazione di film. Mi mancherà ogni secondo passato con questo gruppo oscenamente talentuoso di creatori e artisti.

In questi giorni, la gentilezza è contata proprio quanto il talento. Sono stato fortunato nel poter lavorare con persone che posseggono entrambi.