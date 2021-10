Clubhouse: in arrivo la Music Mode per la riproduzione live

Clubhouse si aggiornerà, inizialmente su iOS e in seguito anche su Android, con la Music Mode, pensata per i musicisti e la riproduzione live.

In seguito al suo lancio di successo, Clubhouse non è rimasto di certo senza competitor, visto che moltissime compagnie hanno deciso di integrare nelle proprie piattaforme alcune delle sue migliori novità. Per migliorare il proprio palinsesto di feature, e permettere agli utenti maggiori possibilità quando utilizzano la piattaforma rispetto alla concorrenza, è stato confermato l’arrivo della Music Mode, un vero e proprio modo per rendere Clubhouse una piattaforma di ascolto delle canzoni in tempo reale.

Nello specifico, non parliamo del semplice ascolto di brani musicali, ma di vere e proprie stanze pensate al fine di permettere la riproduzione di musica live, come riportato dalla compagnia. Fra le ottimizzazioni per questa novità troviamo la possibilità di realizzare brandi con audio stereo di alta qualità, anche se non abbiamo all’effettivo dettagli in merito ai dati precisi a cui l’azienda si riferisce. È stato confermato il supporto a strumenti professionali, come un microfono USB o un mixer, da utilizzare nel corso delle dirette.

Il tutto sarà impostabile con facilità semplicemente recandosi nelle impostazioni di qualità dell’audio, dalle quali è possibile scegliere la Music Mode per dare il via a questa serie di implementazioni fornite dal colosso. Anche tutte le clip, recentemente introdotte, che permettono di catturare fino a 30 secondi per realizzare dei brevi video, supporteranno la migliore qualità fornita da questo tipo di stanze. Come confermato, il tutto arriverà inizialmente solo su iOS, anche se non dovrebbe volerci molto prima del debutto su Android.

Stando a quanto riportato da The Verge, la compagnia ha lavorato alla sua funzione di ricerca, che fornisce risultati più facili da consultare, e permette di invitare gli amici direttamente dalla barra di ricerca in una stanza, processo decisamente più facile e immediato.